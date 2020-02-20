Слетающим с упрощенки: правила применения УСН выгодно изменятся

Сегодня депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении законопроект, смягчающий последствия утраты права на УСН. Правительственным законопроектом предусматривается введение переходного периода для таких ситуаций.

Переходным периодом смогут воспользоваться налогоплательщики на УСН, у которых по итогам отчетного налогового периода не соблюдены условия применения данного налогового режима:

доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей;

и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек.

В течение переходного периода налогоплательщик применяет УСН с учетом некоторых особенностей. В частности, налоговая ставка для налогоплательщиков, уплачивающих налог с доходов, увеличивается с 6 до 8 процентов, а для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения является «доходы минус расходы», — с 15 до 20 процентов. Платить по новым ставкам надо будет начиная с квартала года, в котором допущено превышение и весь следующий год .

Налогоплательщик утратит право на применение УСН, если его доходы превысят 200 млн рублей или средняя численность работников превысит установленное ограничение более чем на 30 человек.

Депутаты могут предоставить поправки в проект в течение 30 дней с даты рассмотрения в первом чтении. После чего состоится основное, второе чтение, срок которого пока не определен.