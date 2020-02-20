С 1 июля отменяется декларация по УСН

Законопроект об отмене декларации по УСН прошел первое чтение в Госдуме.

Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «доходы», получат право отказаться от сдачи деклараций. Считать налог им будет налоговая инспекция по данным контрольно-кассовой техники. По итогам налогового (отчётного) периода налогоплательщику через личный кабинет на сайте ФНС будет направляться уведомление о сумме налога (авансовых платежей по налогу), подлежащего уплате.

Обращаем ваше внимание, что отказ от декларации — право, а не обязанность.

Предполагаемая дата вступления в силу изменений — 1 июля 2020 года. Впрочем, до этого времени надо успеть рассмотреть законопроект еще в двух чтениях, получить одобрение Совета Федерации и подпись президента. А пока ко второму чтению ждут поправки в течение 30 календарных дней.