Инспекция требовала документы по сделкам, а суд разрешил ей отказать

Инспекция проводила иные мероприятия налогового контроля в отношении акционерного общества «БМК». В рамках этих мероприятий инспекция затребовала у «Мечел-энерго» документы, касающиеся деятельности «БМК»: счета-фактуры, товарные и товарно-транспортные накладные, платежные документы, договор с актами выполненных работ. Инспекция ссылалась на ст. 93.1 НК.

Инспекцию интересовали документы за 3 месяца. То есть не документы по конкретной сделке, а документы за период. Но статья 93.1 говорит о возможности затребовать документы именно по конкретной сделке, а не за период.

«Мечел-энерго» отказалась предоставлять информацию, ссылаясь на то, что у инспекции нет права эту информацию требовать. Согласно пункту 2 статьи 93.1. НК инспекция может затребовать документы в рамках иных мероприятий налогового контроля, но только документы, касающиеся конкретной сделки, а не за период. Суды поддержали компанию.

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Однако в целом по делам, касающимся истребования документов, инспекция выигрывает чаще, чем бизнес. Налоговая победит, если в требовании о предоставлении документов есть любая информация, позволяющая идентифицировать сделку или сделки. Суды становятся на сторону инспекции, если:

– указаны реквизиты договора, заключенного с контрагентом;

– перечислены счета-фактуры от контрагента;

– указан период сделок, которые интересуют инспекцию даже без реквизитов документов по этим сделкам;

– инспекция требует документы не по одной сделке, а по нескольким.

Иными словами, суды трактуют право инспекции требовать документы по сделке вне рамок налоговой проверки максимально широко. Впрочем, ничего нового.