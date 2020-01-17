Мишустину коллега Шнуров сделал наставление в стихах

Сергей Шнуров опубликовал видео с наставлением своему коллеге – сочинителю песен для Лепса – новому премьер-министру Михаилу Мишустину.
На странице шоумена в соцсетях появился стих:
Зашипят за океаном кобры,
Наморозят санкции из льдов.
Лишь бы внуки вспоминали добрым
Словом, певческие подвиги дедов...
Вдоль трубы пакетик ветер гонит.
Через много-много-много лет,
А в земляночке на мусор-полигоне.
Распивают «Рюмку на столе».
Само же наставление про зарплату, пенсию и мировые успехи, записанное на видео, звучит так:
Пусть образование уничтожат, нам и медицина ни к чему же,
и зарплату можно еще ниже, пусть всем будет несравненно хуже.
Речь же о России и престиже.
Я готов на пенсию хоть в сто лет, сколько бы не переубеждали.
Об одном мое сердечко колет
В Евровидение давно не побеждали.
Соберемся ж против евродряни,
Люди поднимайтесь, все пора:
Русский гимн на конкурсе пусть грянет и взлетят ушанки-шапочки. Ура!