Мишустину коллега Шнуров сделал наставление в стихах

Сергей Шнуров опубликовал видео с наставлением своему коллеге – сочинителю песен для Лепса – новому премьер-министру Михаилу Мишустину.

На странице шоумена в соцсетях появился стих:

А в земляночке на мусор-полигоне.

Через много-много-много лет,

Лишь бы внуки вспоминали добрым

Само же наставление про зарплату, пенсию и мировые успехи, записанное на видео, звучит так:

Пусть образование уничтожат, нам и медицина ни к чему же,

и зарплату можно еще ниже, пусть всем будет несравненно хуже.

Речь же о России и престиже.

Я готов на пенсию хоть в сто лет, сколько бы не переубеждали.

Об одном мое сердечко колет

В Евровидение давно не побеждали.

Соберемся ж против евродряни,

Люди поднимайтесь, все пора:

Русский гимн на конкурсе пусть грянет и взлетят ушанки-шапочки. Ура!