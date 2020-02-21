Дагестанские таможенники задолжали бюджету крупную сумму налогов

За дагестанскими таможенниками числится налоговая задолженность по имущественным налогам с физических лиц на сумму более 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной УФНС.

По этому поводу произошла встреча руководства Дагестанской таможни и заместителя начальника одной из инспекций Махачкалы. Представитель налоговой отметил, что ранее ИФНС уже официально извещала начальство таможни о задолженности сотрудников, однако существенного продвижения в ликвидации накопившегося долга нет.

Представители Дагестанской таможни сообщили, что провели со своими работниками работу и попеняли им за нарушение обязанности уплачивать налоги. На всякий случай налоговики ознакомили собравшихся с онлайн-сервисами ФНС России и раздали им листовки с навигацией действий по уплате налогов с использованием мобильного приложения Сбербанк онлайн. А то вдруг они сами не разберутся.