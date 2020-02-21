Транспорный налог на старые автомобили увеличат

Вообще, произведения в жанре научной фантастики, россиянам можно уже спокойно и ежедневно читать ...
последние минуты Ростова-на-Дону. Корабль на иллюстрации совсем не выглядит, как гражданское или ...
ога! и Земля, на самом деле, плоская, покоится на 4-х китах.......
С полным переходом на маркировку и жёстким контролем от гос. структур полный крах не только малом...
Не делай бизнес с тещей, она тут не при чем! (ц)
В никуда выписывали? без разрешения опеки? что-то мне не верится. Обычно в таких случаях предоста...
Так написано, как будто не существует УСН-щиков, работающих исключительно по безналу, без ККМ....
И не только для сумок. В СССР "коноплеводство" было существенной статьей СХ. Есть мнение, что Дюп...
Я читала статью, в которой обсуждались возможности человеческого организма. Так вот там приводили...
Из конопли хорошие нитки для сумок - жесткие и яркие :)
Не все конфигурации 1С пишутся подчиненными Нуралиева. Любой программист может написать свой вари...
Хи-хи, а если хоум-офис и вывоз оплачивается физиком, как жильцом дома?))...
ЕРУНДААА! Не ОПАСНО!!!Каждый месяц перевожу себе из банка, где РКО в банк, где карточные счета фи...
Для этого всё и делалось... Угробив малый бизнес, крупному будет тоже не сладко. Всё нагрузку пр...
От того,что меня посадят, сразу найдутся деньги на зарплату.... Коммерческие предприятия не из ту...
А вот у германской поп-звезды Елены Фишер (Helena Fischer), собирающей в немецкоговорящем мире 30...
Увеличить УСН с 6 до 7 и с 15 до 17% попросило какое-то сообщество предпренимателей по радио БФМ ...
ст 54.1 не борется с недобросовестными налогоплательщиками, а плодит их. Эта статья защищает нало...
Вы заинтересованы, что бы добить малый и средний бизнес который даёт больше налогов - которые гос...
Продать сбербанк после покупки и ЦБ
А где вы были раньше. ?Этот проект предлагал ещё Титов... ЛДРП. Похоже, Это блюдо решили подать н...
Ставропольский край 0,09куб. в год с 1кв.м общей площадиКраснодарский край 0,23куб.м в годРеспубл...
Вообще, щитаю, что хищников надо защищать от веганов. Во первых, они пахучи - особенности метабол...
Странная пошла волна рассуждений о снижении налогов. Кому это могло помочь уже сдохли, все осталь...
Просто надо р/сч держать только для безнала, если не получается- тогда придерживайся правил банка...
Из конопли? Да Вы, Мадам, личный враг концерна "Дюпон"! Они столько средств в свое время вложили,...
Вообще, если я правильно понял, речь шла о том, что с р/с в одном банке ИП перевел личные средств...
Спокойно..... я вот категорически против веганов, но ограничиваю потребление пластика в реальной ...
Ну в каждом, по разному, зависит от жадности Регионального оператора и заинтересованности местног...
Попытка посадить тигра Тимура и козла Амура в один вольер ничем хорошим не закончилась.)))...
Это в каком регионе такие переводчики водятся?))))
Насколько я помню, документ появился на сайте ЦБ, а после и новости по нему, 14 февраля....
Переводчик в нашей стране, это очень "не экологичная" деятельность. Одного мусора, почти кубометр...