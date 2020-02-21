Транспорный налог на старые автомобили увеличат

Министерство промышленности и торговли предложило со следующего года увеличить налог на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже. Об этом на заседании в Энгельсе сообщил замглавы ведомства Александр Морозов.

На 1 января 2018 года, автомобилей с такими двигателями в России насчитывалось более 58%, в Москве их доля составляла 40%, информирует РБК.

В ближайшее время в Минтранс будет направлено предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на Евро-3 и ниже, заявил Морозов.