Бизнес просит снизить налоги на переходный период с УСН

Представители Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» хотят добиться увеличения порога доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения и снизить для них ставки налога.

Вчера Госдума в первом чтении приняла законопроект о переходном периоде при утрате право на УСН. Документ предусматривает переходный период для налогоплательщиков, использующих УСН, у которых по итогам отчетного (налогового) периода доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность работников которых превысила установленное ограничение в 100 человек, но не более чем на 30 человек. При этом налоговые ставки будут 8% с доходов и 20% с доходов минус расход, при действующих 6% и 15% соответственно.

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Однако бизнес недоволен. «Опора России» попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей. При этом налоговая ставка для уплаты с доходов, по мнению организации, должна составлять 7%, а с доходов минус расходы — 17%. Соответствующее письмо с предложениями главы организации Александра Калинина есть в распоряжении ТАСС.

С предложениями «Опоры России» согласны в Торгово-промышленной палате и «Деловой России».