Совет Федерации готовит штрафы для дачников в новый КоАП

Дачников, которые забрасывают участки и приусадебную территорию – не борются с борщевиком и другими сорняками – собираются штрафовать.

В КоАП РФ Совет Федерации собирается предусмотреть для них наказание, такое правонарушение выделят в отдельный состав, пишут РИА Новости.

В 2018 году штрафы за неборьбу с борщевиком были введены в Московской области. Недавно Совет Федерации направил в Министерство юстиции России предложения к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, предложив выделить в ней непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной растительностью отдельным составов правонарушения.

Сенаторы предлагают штрафовать людей за распространение сорняка на дачных и приусадебных участках на две-три тысячи рублей, должностных лиц за игнорирование мер по борьбе с сорняками — на 5-10 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — на 7-12 тысяч рублей, а юридических лиц — на 20-30 тысяч рублей.

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Авторы идеи убеждены, что ее реализация сделает борьбу с сорняками эффективнее, потому что позволит бороться с ними не только на землях сельскохозяйственного назначения, но и на других земельных участках.

Люди отнеслись к новости скептически.

«Знают же что борщевик просто так не вывести, а распространился он от гос.полей. Так что это правительство должно выделять средства на эту борьбу! Дельцы штрафы только могут выписывать!»

Все пишут, что бороться с сорняком действительно сложно.

«Дачники очень часто люди в возрасте – и им просто не по силам ходить каждый раз и всё перекапывать. Молодежь на дачи не ходит».

И, конечно, на объявленный штраф реагируют сарказмом и гневом.

«Может, нужно наказывать тех кто его завез, а потом забросил, когда понял, что кормить скот этим невозможно. Инициатор этого всего было государство, и теперь они хотят, чтобы за их ошибки отвечали мы».

«Пора вводить штраф за наличие комаров, вот тут-то последние штаны удастся снять, будем в набедренных повязках ходить и кланяться из канавы господам нашим».