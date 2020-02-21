Число уголовных дел против бизнеса выросло более чем на треть за 2019 год. Бизнесмены сами виноваты?

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MaxC Бреге это знак для банкиров и прочих инвесторов Веганы составили список своих требований для работодателей

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VikaV2193 Кто-то носит бриге, кто-то холщовые сумки, кто-то купола на спине накалывает - это все опознавате... Веганы составили список своих требований для работодателей

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Иван Литвяков Опять очередные выводы из псевдонаучной статьи как всегда. Люди, когда вы научитесь читать медици... Веганы составили список своих требований для работодателей

Над.К Пока даже фиксированную часть не внесли в лицевой счет. Только что заказывала на Госуслугах выпис... Пенсии самозанятых: на что рассчитывать в старости