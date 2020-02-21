Число уголовных дел против бизнеса выросло более чем на треть за 2019 год. Бизнесмены сами виноваты?

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил о резком росте числа уголовных дел против бизнеса. Он сослался на сводные данные СКР, МВД и ФСБ за 2019 год. Было зарегистрировано более 300 тысяч преступлений, на 37% больше, чем годом ранее.
«Борис Титов, как всегда, не договаривает о том, что визу при возбуждении уголовного дела должен дать прокурор. А прокурор пристально и дотошно смотрит на материалы. Больше того, сегодня в прокуратуре существует негласное указание, без излишних или стопроцентных доводов не возбуждать уголовные дела против бизнеса, переводя их в плоскость гражданского арбитражного законодательства. По всей вероятности, к предпринимателям нужно подходить не только как к тем, кого обижают по поводу и без. Но и как к людям, которые недостаточно знают действующее законодательство», – прокомментировал статистику в эфире НСН экономист Никита Кричевский.