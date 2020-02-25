Люди против принудительного добавления йода в соль

Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему повсеместного массового внедрения в стране йодированной соли.

Напомним, Минздрав подготовил соответствующий законопроект который вызвал неоднозначную реакцию граждан.

Как показали результаты опроса, большинство клерков — за ненавязчивое внедрение йодированной соли. 52 % участников опроса заявили, что внедрят ее нужно, но не так резко, безальтернативно и принудительно. Пусть будет и простая соль, и йодированная. Люди сами выберут, что для них лучше.

44 % респондентов высказали свое категоричное нет данному проекту Минздрава. Их вполне устраивает обычная соль. Употреблять в пишу йод в принудительном порядке они не желают.

И лишь 4 % участников опроса поддержали идею Минздрава, отметив, что дефицит йода опасен и люди просто не понимают этого.