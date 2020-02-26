Какое кафе может применять ЕНВД

ЕНВД может применяться в отношении деятельности в сфере оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. метров, а также через объекты общепита, не имеющие зала обслуживания посетителей.

Исходя из положений статьи 346.27 НК кафе может быть отнесено к объектам общепита, имеющим зал обслуживания посетителей, и к объектам общепита, не имеющим зала обслуживания, в зависимости соответственно от наличия/отсутствия в кафе выделенной площади зала обслуживания посетителей согласно правоустанавливающим и инвентаризационным документам.

К инвентаризационным и правоустанавливающим документам относятся любые имеющиеся документы на объект организации общественного питания, содержащие необходимую информацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений такого объекта, а также информацию, подтверждающую право пользования данным объектом (договор купли-продажи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации, договор аренды, разрешение на право обслуживания посетителей на открытой площадке и другие документы).

Об этом сообщает Минфин в письме от 31.01.2020 № 03-11-11/5986.

В документе также отмечается, что понятие «придорожное кафе» статьей 346.27 НК не установлено.