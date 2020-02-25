Люди просят обложить авто каршеринга повышенным налогом

В России, и в частности в Москве наблюдается серьезный рост рынка каршеринга. Не всем гражданам это по душе.

Так, ранее депутаты просили ФАС проверить правовые основания для предоставления операторам каршеринга льгот на оплату парковки, отмечая, что из-за каршеринга людям негде парковать свои личные авто.

Еще одно предложение неприятелей каршеринга недавно поступило в Минфин.

Была высказана идея установить в НК дополнительный налог на автомобили каршеринга.

Минфин в письме № 03-05-06-04/5989 от 31.01.2020 сообщил, что считает такое предложение нецелесообразным.

Главой 28 «Транспортный налог» НК предусмотрена возможность установления повышенных налоговых ставок в отношении транспортных средств, имеющих низкий экологический класс, негативно влияющих на окружающую среду.