Оплату за третьих лиц нельзя включить в расходы

Для целей налогообложения прибыли расходами признаются любые экономически обоснованные затраты, подтвержденные документами, при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

При этом обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет ее самостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность.

В случае если налогоплательщиком возмещаются расходы другого налогоплательщика, то такие расходы не могут рассматриваться как расходы, произведенные для осуществления деятельности самого налогоплательщика, в связи с чем не подлежат учету при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/9422 от 12.02.2020.