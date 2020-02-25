Какие сложности закрыть счет в ВТБ, если на балансе копейки, а другой счет в Сбере

Александр Михайлов, член совета по внешней и оборонной политике рассказывает историю своих злоключений с банками. Он пытался закрыть счет в банке ВТБ.

Передаем диалог автора с цензурой.

Закрываю счет в ВТБ. Не заметил что на валютном счету... 1 цент.

– Снимайте. Закрыть не можем.

– Да как я цент сниму?

– Продайте банку.

– Смеетесь?

– Нет.

Захожу в личный кабинет. Продаю. На счету 67 копеек.

– И чо?

– Снимайте.

– Вы смеетесь.

– Нет. Заплатите за проведенную операцию 600 рублей, минус 67 коп. Мы же провели операцию.

– Так я вам продал! И за что деньги?

– За то, что мы провели операцию по продаже вашей нам валюты. Мы с вами в расчете.

Б****я!

Пытаюсь с карты СБ перевести им в ВТБ 599.33 коп. Сбербанк ржет и не переводит. Типа подозрительный перевод. Звоню в ВТБ.

– Не получается.

– Обратитесь в Cбербанк.

– Охр***ли?! Через всю Москву надо пилить...А наличными могу у вас в офисе?

– Да. Но за операцию 150 рублей!

С***ки!

Вот что бывает, когда у шефа банка дорогая любовница. А нам плати.