Какие сложности закрыть счет в ВТБ, если на балансе копейки, а другой счет в Сбере

Александр Михайлов, член совета по внешней и оборонной политике рассказывает историю своих злоключений с банками. Он пытался закрыть счет в банке ВТБ.
Передаем диалог автора с цензурой.
Закрываю счет в ВТБ. Не заметил что на валютном счету... 1 цент.
– Снимайте. Закрыть не можем.
– Да как я цент сниму?
– Продайте банку.
– Смеетесь?
– Нет.
Захожу в личный кабинет. Продаю. На счету 67 копеек.
– И чо?
– Снимайте.
– Вы смеетесь.
– Нет. Заплатите за проведенную операцию 600 рублей, минус 67 коп. Мы же провели операцию.
– Так я вам продал! И за что деньги?
– За то, что мы провели операцию по продаже вашей нам валюты. Мы с вами в расчете.
Б****я!
Пытаюсь с карты СБ перевести им в ВТБ 599.33 коп. Сбербанк ржет и не переводит. Типа подозрительный перевод. Звоню в ВТБ.
– Не получается.
– Обратитесь в Cбербанк.
– Охр***ли?! Через всю Москву надо пилить...А наличными могу у вас в офисе?
– Да. Но за операцию 150 рублей!
С***ки!
Вот что бывает, когда у шефа банка дорогая любовница. А нам плати.