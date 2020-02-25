Волшебные функции счета-фактуры или Применять советы школы «Актиона» опасно

Пошли негативные отзывы о «Школе Юриста». Ругают не только сырой низкокачественный продукт – страдает монтаж курса, местами перепутаны лекции, лекторы советуют вещи, малоприменимые в жизни. Но и делятся примерами фактического вранья в лекциях.
Юрист Наталья пишет на своей странице в соцсети:
«Обладая крайне избирательной памятью, я не запомнила всего того бреда, который потоком лился с экрана. Запомнился пример из лекций про договор поставки. Он попал в тесты, тем и запомнился. "Стороны могут согласовать условия поставки в счете-фактуре". Хотелось бы мне знать, в какой вселенной документ, который оформляется только одной стороной и только с целью подтвердить "входной" НДС, поможет согласовать условия договора поставки?Люди через форму обратной связи указывают на ошибку, а Актион предлагает им поработать бесплатным редактором и ткнуть на ошибку прямо.
Но вот следующее меня убило. Некая Ксения Степанищева, адвокат, старший юрист КА "Ковалев, Тугушин и партнёры" на голубом глазу вещала, что заключив с физиком договор подряда, компания ни в коем случае не должна удерживать НДФЛ с выплат, и налог должен платить сам исполнитель". Увы, но применение этих "знаний" в нашем мире повлечет за собой доначисление налогов, штрафы и пени. А это уже явное вредительство».
Негативный отзыв и в дневниках на «Клерке»:
«Такую ересь я давно не слушала. Не, первый (для меня) курс был ещё ничего… А второй, про договоры, это жесть Как вам перлы? Если вы получили некачественный товар (речь о видимых недостатках, пересортица и тп), то вы должны сразу же сообщить об этом поставщику. Можно сделать отметку в отгрузочных документах, например на счете-фактуре. Но я советую делать отдельный документ. (Цитата неточная).
Т.е. начальник договорного отдела МТС (или кто она там) не в курсе, что счёт-фактура приходит в одном экземпляре? У них, кстати, потом в тесты попало, что существенные условия договора поставки стороны могут согласовать в счете-фактуре.
Но последний из услышанных перлов меня убил наповал. Адвокат(!) с опытом в том числе налоговой практики (!) на полном серьезе вещала, что по договорам подряда с физлицами это физлицо должно само платить НДФЛ (facepalm). Короче, в наш век доступной информации хорошие (и даже средние) знания получить непросто».