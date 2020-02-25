Волшебные функции счета-фактуры или Применять советы школы «Актиона» опасно

Пошли негативные отзывы о «Школе Юриста». Ругают не только сырой низкокачественный продукт – страдает монтаж курса, местами перепутаны лекции, лекторы советуют вещи, малоприменимые в жизни. Но и делятся примерами фактического вранья в лекциях.

Юрист Наталья пишет на своей странице в соцсети:

«Обладая крайне избирательной памятью, я не запомнила всего того бреда, который потоком лился с экрана. Запомнился пример из лекций про договор поставки. Он попал в тесты, тем и запомнился. "Стороны могут согласовать условия поставки в счете-фактуре". Хотелось бы мне знать, в какой вселенной документ, который оформляется только одной стороной и только с целью подтвердить "входной" НДС, поможет согласовать условия договора поставки? Но вот следующее меня убило. Некая Ксения Степанищева, адвокат, старший юрист КА "Ковалев, Тугушин и партнёры" на голубом глазу вещала, что заключив с физиком договор подряда, компания ни в коем случае не должна удерживать НДФЛ с выплат, и налог должен платить сам исполнитель". Увы, но применение этих "знаний" в нашем мире повлечет за собой доначисление налогов, штрафы и пени. А это уже явное вредительство».

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Люди через форму обратной связи указывают на ошибку, а Актион предлагает им поработать бесплатным редактором и ткнуть на ошибку прямо.

Негативный отзыв и в дневниках на «Клерке»: