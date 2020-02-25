Иностранным инвесторам не понравились предложения Путина по изменению уголовной ответственности

Ассоциация европейского бизнеса (***) просит скорректировать предложенный президентом РФ пороговый показатель налоговой недоимки, по достижении которого наступает уголовная ответственность.

В конце прошлого года президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который частично освобождает предпринимателей от уголовной ответственности. Документ уже прошел первое чтение.

Президент редлагает увеличить налоговую недоимку, по достижении которой начинается уголовная ответственность: до 2,7 млн руб. в крупном размере и 13,5 млн в особо крупном размере для людей и до 15 млн и 45 млн руб. для компаний. Сейчас для возбуждения уголовного дела физлицам достаточно не заплатить 900 000 или 4,5 млн руб. (в особо крупном размере) за три года, если недоимка превышает 10 или 20% всех налоговых платежей соответственно. Компаниям — более 5 млн за три года или 15 млн руб. (в особо крупном размере) при недоимке свыше 25 или 50%.

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*** считает, что доли нужно сохранить. Такие предложения ассоциация отправила председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову. С письмом ознакомились «Ведомости».

Если только увеличить абсолютный показатель недоимки, из-под уголовной ответственности выйдут малые недобросовестные компании, указывает ***, — появятся дополнительные стимулы для дробления и перерегистрации бизнеса на новые юридические лица. Для крупных компаний само наличие уголовного дела критически важно, продолжает ***, и, если налогоплательщик платит в бюджет сотни миллионов рублей, уголовное преследование его за 15 млн руб. приведет к большим общественным издержкам.

Ассоциация предлагает считать крупной недоимкой для физического лица свыше 1 млн руб., но не менее 10% подлежащих уплате начислений за три года, а особо крупной — свыше 5 млн руб., но не менее 50% платежей за трехлетний период. Для юрлиц крупная недоимка — свыше 5 млн руб. при минимум 10% от всей суммы платежей за три года, особо крупная — свыше 25 млн руб., но не менее половины всех выплат в бюджет за три года. Твердые показатели не должны быть большими, чтобы не выпадали суммы, характерные для малого бизнеса: ответственность должна быть равной для всех.

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Неоправданно большая угроза уголовного преследования негативно влияет на инвестиции, подчеркивает ***. В законопроекте Путин предложил указать, что учредители, руководители и работники компании не будут нести ответственность по экономическим преступлениям только из-за того, что они числятся в компании, исключение — организации, которые заведомо созданы для совершения преступлений. Поправки предложены в ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

Однако вот это исключение всегда будет приводить к тому, что следствие начнет указывать: «Организация была заведомо создана для совершения преступлений».

Неоправданно большая угроза уголовного преследования негативно влияет на инвестиции, подчеркивает ***. Добросовестные бизнесмены не должны постоянно жить с риском уголовного или административного преследования, говорил и Путин в послании Федеральному собранию. По статистике, почти половина дел прекращается до суда, подчеркивал он, а на один развалившийся бизнес приходится более 100 сотрудников, потерявших работу.