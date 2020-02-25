За травлю и преследование в Интернете будут сажать?

В Госдуме появилась рабочая группа, которая рассмотрит вопрос введения уголовной ответственности за травлю в Интернете. С развитием социальных сетей у людей появилась возможность собирать и распространять информацию о частной жизни человека. Этим и пользуются виртуальные сталкеры, преследуя своих жертв.
Сейчас за киберсталкинг наказания нет. В рамках рабочей группы парламентарии разработают предложения по совершенствованию законодательства, чтобы защитить граждан от преследователей.
«70% подростков и почти 30% взрослых респондентов по итогам социологических опросов сталкивались в своей жизни с кибербуллингом, агрессией в социальных сетях. По мнению психологов, часто такая интернет-травля только на первый взгляд является «удаленной», для жертвы, особенно, в юном возрасте, все порой заканчивается суицидальными настроениями и даже реальными попытками суицида. Агрессивное поведение в интернет-пространстве, зачастую, вызвано безнаказанностью, удаленностью от жертвы и непониманием тех последствий, которые могут наступить. С этим предстоит разбираться психологам, но формирование культуры в интернет-пространстве, следование общечеловеческим нормам поведения в виртуальном общении, недопущение травли и преследования является жизненной необходимостью. Множество граждан уже сегодня проводят значительную часть времени в социальных сетях. И, значит, сети должны стать безопасными для общения», – прокомментировала депутат Государственной Думы, лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб.