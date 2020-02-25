За травлю и преследование в Интернете будут сажать?

В Госдуме появилась рабочая группа, которая рассмотрит вопрос введения уголовной ответственности за травлю в Интернете. С развитием социальных сетей у людей появилась возможность собирать и распространять информацию о частной жизни человека. Этим и пользуются виртуальные сталкеры, преследуя своих жертв.

Сейчас за киберсталкинг наказания нет. В рамках рабочей группы парламентарии разработают предложения по совершенствованию законодательства, чтобы защитить граждан от преследователей.