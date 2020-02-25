Кто получает пенсию больше 100 тыс. рублей

Средняя пенсия в России — около 15 тыс. рублей. Но есть группа пенсионеров, которые получают сотни тысяч рублей — и это даже не бывшие депутаты Госдумы. Речь идет о главах регионов, которые при некоторых условиях могут получать огромные надбавки.

Издание «Банки Сегодня» приводит несколько конкретных примеров.

Так, бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получает пенсию в 30 тысяч рублей. Но кроме страховой пенсии, он также получает надбавку в размере 79,7 тысяч рублей за звание «народного губернатора», плюс он почетный гражданин области и 12 городов — за что получает еще 190 тысяч рублей, итого выходит около 300 тысяч рублей в месяц.

Другой пример — бывший губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, получает ежемесячную надбавку к пенсии в размере 397 тысяч рублей, за то, что проработал на этом посту от 6 до 10 лет.

Еще один губернатор — Николай Меркушкин, бывший глава Самарской области, получает 23 тысячи рублей страховой пенсии и 129 тысяч рублей за то, что руководил регионом.

Высокие пенсии получают также бывшие мэры городов, а также заместители губернаторов.