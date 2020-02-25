Какую пенсию вы получите при зарплате в 25 000 и что думают об этом люди

Трансформация уплаченных за вас взносов в пенсионные коэффициенты (баллы) осуществляется по специальной формуле.

На днях этот вопрос стал темой активного обсуждения на нашем канале в «Яндекс. Дзен».

Рассказываем, сколько баллов вы получите при зарплате в 25 000 руб. и что думают об этом люди.

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Что такое ИПК и как его считать

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК, он же — пенсионный балл) — это параметр, которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельности гражданина. Количество пенсионных коэффициентов за календарный год зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в ПФР за конкретного работника в зависимости от размера зарплаты.

Формула расчета балла такова:

ИПК = СВ / СВмз * 10

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (балл);

СВ — сумма взносов по индивидуальному тарифу (ваша зарплата за год * 16 %);

СВмакс — сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная база * 16 %).

То есть для того, чтобы высчитать количество начисляемых вам баллов, вам нужно взносы со своей зарплаты поделить на взносы с предельной базы и умножить полученный результат на 10.

Формулу можно упростить по правилам математики, поставив в числитель вашу годовую зарплату, а в знаменатель — предельную базу.

Предельная база по страховым взносам на каждый год устанавливается Правительством. В 2020 году по взносам на ОПС она составляет 1 292 000 руб.

Расчет баллов при зарплате в 25 000 руб.

ПФР на своем сайте привел конкретный пример расчета для гражданина с ежемесячной зарплатой 25 000 рублей.

Расчет осуществлен в 3 действия.

1 шаг: Определяем годовую зарплату гражданина

25 000 руб. x 12 мес. = 300 000 руб.

2 шаг: Определяем размер страховых взносов, уплаченных в ПФР на страховую пенсию

300 000 руб. x 22% = 66 000 руб., из них индивидуальный тариф 16% = 48 000 руб.

3 шаг: Переводим в баллы сумму страховых взносов гражданина

Для этого необходимо разделить сумму начисленных взносов на предельную сумму страховых взносов, которая составляет 206 720 руб. (1 292 000×16%). Потом умножаем результат на 10.

48 000 рублей : 206 720 рублей = 0,232;

0,232×10 = 2,32 — это пенсионные баллы, заработанные гражданином в 2020 году при зарплате 25 000 рублей в месяц.

Добавим, стоимость пенсионного балла в 2020 году составляет 93 руб.

Таким образом, проработав год с окладом 25 000 руб., вы прибавили к будущей пенсии 215 руб. 76 коп. (в ценах 2020 года).

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Что говорят люди

Тема пенсий, безусловно, и раньше остро воспринималась гражданами, а после повышения пенсионного возраста и вовсе стала вызывать у людей сильные эмоции.

Описывая комментарии наших читателей, постараемся абстрагироваться и отсечь эмоциональную часть.

Поведаем только отзывы по сути вопроса. И так, в комментариях люди отмечают, что:

1. При расчете ИПК за ориентир принимается зарплата (предельная база — 1 292 000), во много раз превышающая зарплаты рядовых россиян.

Напомним, о влиянии предельной базы на наши пенсии мы писали в материале «Как новый лимит по взносам повлияет на вашу будущую пенсию. Спойлер — хорошего мало».

2. 25 000 — это медианная зарплата (которую получают в основном люди), а значит в среднем россияне зарабатывают 2,3 балла к пенсии. Таким образом за 40 лет можно заработать 92 балла, что с учетом фиксированной выплаты даст пенсию в размере 14,6 тыс. руб.

3. Многие россияне зарабатывают меньше 25 000, а значит и баллов у них будет — кот наплакал.

Приведем некоторые комментарии:

У нас большинство людей получают не более 12000, получается они меньше 100 рублей заработают к своей пенсии!!!

Большинство работодателей делают отчисления по мроту, то есть по минималке. Пенсии получим копеечные.

Вы отстегнули 48000 рублей за год, а Вам дали за этот год на пенсию 216×12=2592 рубля за год. Итого 5,4% от того, что Вы отдали за год.

Справедливости ради надо отметить, что 215,76 — это прибавка в месяц. В год будет 2589,12. А общая сумма зависит от продолжительности жизни на пенсии. Чтобы выбрать все уплаченные 66 тыс, надо прожить 25 лет после выхода на пенсию

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