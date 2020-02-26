Английский COCAINE – вот к чему надо стремиться российским налоговикам

Граждане получают «левые» доходы, с которых не платят НДФЛ, а ФНС недостаточно бдит. Да и законодательных рычагов для понуждения граждан к уплате налога со скрытых доходов российские налоговики толком не имеют. То ли дело другие страны.

О том, как «у них» настроена эта система контроля за физлицам, в своем докладе поведала Счетная палата.

Как показывает анализ международного опыта, в настоящее время в налоговых администрациях многих стран происходит переход от системы, основанной на подаче налоговых деклараций физлицами и последующей их оценке в рамках сверки, к предварительной оценке налоговых обязательств физлиц на основе данных от третьих лиц и заполнению налоговых деклараций без участия самих физлиц.

Например, в Австралии налоговый орган имеет доступ к информации, находящейся в австралийском центре отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC), который является австралийской группой финансовой разведки, отвечающей за регулирование вопросов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, благодаря которой налоговый орган отслеживает средства, поступающие к водителям и арендаторам из-за рубежа в местные банки.

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Налоговый орган использует свои полномочия по получению данных от этих банков для выявления незарегистрированных предпринимателей, таких как, водители Uber, что позволяет идентифицировать большую часть водителей. Кроме того, налоговые органы работают с организаторами платформ, в частности Uber и Airbnb, для получения налоговой информации, предоставляемой их партнерам (т. е. водителям и собственникам недвижимости).

За один год налоговая администрация использовала более 636 млн транзакций, представленных третьими лицами, для сопоставления с декларациями по подоходному налогу и другими отчетами о доходах. Налоговой администрацией было проведено около 450 000 проверок, в результате которых были скорректированы доходы в размере более 1,1 млрд австралийских долларов в виде подоходного налога. Дополнительные доходы были выявлены в рамках использования данных о доходах от третьих лиц.

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В Финляндии используется законодательство, позволяющее собирать информацию от третьих лиц для получения данных для мониторинга онлайн платежей по кредитным/дебетовым картам и выявления возможных дистанционных продавцов.

Великобритания использует продукт под названием COCAINE, который автоматизирует сортировку и фильтрацию социальных медиа и веб-сайтов и сопоставляет параметры возможные к использованию для отслеживания тенденций в пределах географического района или конкретного бизнес-сектора. В последующем предполагается анализ сектора электронной коммерции путем сопоставления данных таких сайтов, как Craigslist (популярный сайт электронных объявлений), eBay (международная торговая площадка) и Gumtree (популярный в Великобритании сайт электронных объявлений).

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В некоторых странах закреплено ограничение на оплату наличными сверх установленной суммы.