Финтехсервис Revolut привлек рекордную сумму инвестиций

Финтехсервис Revolut привлек $500 млн инвестиций и стал одним из лидеров частного европейского финтеха, сообщают «Ведомости».

Об анонсированном неделю назад завершении очередного раунда финансирования пишет Financial Times (FT). Как сообщает газета, венчурная группа TCV из Силиконовой долины возглавила пул инвесторов, которые оценили Revolut в $5,5 млрд. Это в три раза больше оценки на последнем раунде финансирования в апреле 2018 г.

Тогда компания после очередного раунда привлечения финансирования стоила $1,7 млрд. Сумма привлеченных инвестиций сравнялась с рекордным для частного европейского финтеха привлечением, которое осуществила шведская Klarna в 2019 г.

Николай Сторонский — выходец из России. Revolut он запустил в 2015 г., в том же году стартап безуспешно пытался выйти на российский рынок. В 2019 г. компания снова начала работать в России. Штаб-квартира Revolut находится в Великобритании. В сентябре прошлого года Reuters сообщало, что Revolut в ближайшее время заработает еще в семи странах, в том числе в США, Бразилии и Японии. Как пишет FT, Revolut является последним в череде британских банковских стартапов, которые завершат привлечение инвестиций в ближайшее время. Британские власти приветствовали привлечение инвестиций как вотум доверия к финансовому сектору на фоне опасений, связанных с Brexit.

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Как сообщал в середине февраля Forbes со ссылкой на источники, доля Сторонского в Revolut составляет 30%. На основании этого журнал оценивал состояние бизнесмена после анонсированного тогда привлечения инвестиций в стартап в $1,65 млрд. В апреле 2019 г. в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России Forbes приводил оценку состояния бизнесмена в $500 млн.