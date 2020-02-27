При отгрузке товаров без оплаты надо пробить чек ККТ

Для целей 54-ФЗ под расчетами понимаются, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты или авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг.

Необходимо учитывать, что организацией контрольно-кассовая техника применяется при осуществлении каждого расчета, в том числе при осуществлении расчетов в виде предоплаты, аванса, передачи предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит.

Таким образом при передаче товаров (работ, услуг) без внесения денежных средств необходимо формировать кассовый чек (БСО) с признаком способа расчета (тег 1214) «Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит», значение «6» и обязательными реквизитами, предусмотренными статьей 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ.

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При итоговом расчете необходимо формировать кассовый чек (БСО) с признаком способа расчета (тег 1214) «Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)», значение «7», содержащий обязательные реквизиты.

Об этом сообщает Минфин в письме от 30.01.2020 № 03-01-15/5601.

В документе также оговаривается, что при осуществлении безналичных расчетов, не подпадающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 статьи 1.2 закона 54-ФЗ , кассовый чек должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара.

Вместе с тем в случаях, прямо не предусмотренных действующим законодательством о применении ККТ, применение ККТ осуществляется исходя из идентичности отражения операций в ККТ и в регистрах бухгалтерского учета организации с учетом действующей учетной политики.