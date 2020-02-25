Рокетбанк проиграл суд уволенным сотрудникам

Сотрудники Рокетбанка, оказавшиеся на улице, уже больше года воюют со своим работодателем. Летом в банке прошли серьёзные сокращения. Под замес попали рядовые сотрудники из Москвы, Волгограда, Самары, Казани.

Кончилась война с банкстерами в Казани обычно – сотрудникам отключили учётные записи и попросили покинуть банк. Но они устроили стачку, которую не смогла разогнать даже полиция. Позже сотрудников обвинили в пьянстве, якобы даже одному из них на работе начальник помог получить сотрясение мозга, а другой ушиб копчик.

Уволенные сотрудники Рокета наняли юристов и продолжают воевать с банкстерами. Им повезло, и их восстановили на работе. Тем не менее, дело дошло до Верховного суда.