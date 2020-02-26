Что Рокетбанк рассказал «Клерку» про скандальные увольнения

Вчера мы опубликовали новость о том, что уволенные сотрудники Рокетбанка через суд восстановились на работе. Сотрудники банка написали в редакцию и предложили добавить пару комментариев от себя.

«Сотрудники представительства Рокетбанка в Казани, обратившиеся в суд, были уволены в апреле 2019 года по статье за неоднократное неисполнение должностных обязанностей, факт которого они не отрицали и не отрицают до сих пор и подтверждают в суде. Стоит отметить, что от первых замечаний о неисполнении должностных обязанностей до увольнения прошли 2,5 месяца.

Во-вторых, Московский районный суд Казани в рамках рассматриваемого дела постановил восстановить бывших сотрудников банка на занимаемые ими ранее должности, а также выплатить им компенсации за вынужденный прогул и причинение морального вреда. В соответствии со статьей 211 Гражданского процессуального кодекса РФ решение суда о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению, и оно было нами исполнено, несмотря на несогласие с решением и последующее обжалование. Два сотрудника после восстановления на работу, предоставления рабочих мест и необходимых условий для выполнения ими своих должностных обязанностей по неизвестным нам причинам так и не приступили к работе, а трое восстановленных сотрудников вышли, но уволились по собственному желанию в течение первого месяца после выхода», – пояснил директор по коммуникациям Рокетбанка Василий Михайлов.