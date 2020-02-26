1,5 миллиона ФНС за галочку не там

Компания подала уведомление о переходе на упрощенку 6% доходы. Только вот в уведомлении была допущена ошибка. На самом деле компания собиралась платить 15% с доходов, уменьшенных на величину расходов. Галочку не там поставили.

Во время камеральной проверки инспекция заметила несоответствие между заявленным налогом и уплаченным и начислила налог – 1,25 млн и пеню 250 тыс. руб.

Компания попросила взимать налоги 15% «доходы минус расходы», а не 6% доходы. В обоснование своей позиции она заявила, что фактически применяет УСН «доходы минус расходы». Это подтверждается:

– книгой учета доходов и расходов

– кассовыми чеками

– платежными поручениями на уплату авансовых платежей, в которых указан КБК 1821050102101000110. Этот КБК соответствует объекту налогообложения «доходы минус расходы».

Инспекция не согласилась. Она указала, что ошибка в уведомлении – не повод менять объект налогообложения. Объект налогообложения можно менять, но только с начала года и оповестив ФНС до 31 декабря предшествующего года. Форма оповещения в инспекцию не поступала. Суды, в том числе, Верховный, встали на сторону налоговиков.