Клерк.Ру

Как хитрит ИФНС на допросах сотрудников компании

Инспекция очень любит допрашивать сотрудников проверяемой компании. Налоговая ведёт допрос так, чтобы полученные ответы можно было истолковать против налогоплательщика. Например, если сотрудник скажет, что не помнит какого-либо контрагента, то инспекция однозначно использует этот ответ как доказательство того, что контрагента и не было.

Хитрости с формулировками, вопросы о событиях трёхлетней давности, двусмысленные вопросы – это ещё не всё. Бывает, что инспекция умышленно задаёт сотрудникам компании вопросы, ответы на которых они знать не могут, потому что у них не те служебные функции. Упрощенно говоря, инспекция спрашивает бухгалтера об остатках товара на складе, а кладовщика – о том, как платили контрагенты.

Как ещё инспекция хитрит, допрашивали сотрудников компании? На практике встречаются такие ситуации:

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– инспекция опрашивает сотрудников, которые не были на объекте, который строил контрагент. А тех сотрудников, которые были на этом объекте – не допрашивает;

– задает вопросы о работе с контрагентами тем сотрудникам, которые в силу служебных функций не могут этого знать;

– допрашивает сотрудников, которые пропустили большой промежуток времени, когда компания работала со спорным контрагентом. Они могли пропустить его из-за болезни или находясь в отпуске;

– инспекция допрашивает бывших сотрудников компании, которые были уволены со скандалом. При этом инспекция рассчитывает, что бывший сотрудник, желая отомстить компании, даст показания против неё;

– во время допроса свидетель не смог назвать ни одного из подрядчиков, в том числе тех, сотрудничество с которыми инспекция не оспаривает. Следовательно, показаниям этого сотрудника нельзя доверять, потому что он явно не владеет информацией.

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Конечно, о таких действиях инспекции нужно заявлять в суде. Есть ряд судебных решений, где отмечено, что инспекция допрашивала сотрудников, которые в силу служебных функций не могли ответить на её вопросы.

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