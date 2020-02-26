Расходы на маркировку компаниям компенсируют?

Внедрение маркировки требует от бизнеса дополнительных средств.
Причина новых расходов — необходимость приобретения предпринимателями дополнительного оборудования, подключения к специализированным операторам. Также потребуется переобучение или найм новых сотрудников, маркировка остатков товаров, перестройка логистики.
Следствием указанных дополнительных расходов станет увеличение стоимости продукции массового потребления, перераспределение рынка в сторону крупных компаний и снижение конкуренции, прокомментировал бизнес-омбудсмен по Московской области Владимир Головнёв.
Он направил обращение федеральному бизнес-защитнику Борису Титову с рядом предложений.
В частности, предлагается рассмотреть возможность разработки правового механизма возмещения государством выпадающих доходов бизнеса в связи с введением маркировки.
Сделать это нужно по аналогии с внедрением ККТ, либо возместить 50 % расходов на маркировку в виде прямой субсидии из средств Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, считает Владимир Головнёв.