Для северян хотят увеличить ЕДВ

В Госдуму поступил законопроект № 908218-7 о «северном» коэффициенте на ЕДВ.

Поясним, ЕДВ — это социальная выплата, устанавливаемая территориальными органами ПФР отдельным категориям граждан. Среди них:

ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и т.д.;

инвалиды, включая детей-инвалидов;

бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.

В настоящий момент, согласно действующему законодательству, лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, размеры зарплаты, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, стипендий и компенсаций исчисляются с применением районного коэффициента, устанавливаемого правительством РФ.

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Проектом предлагается распространить эту норму и на ежемесячные денежные выплаты северянам.

«Граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оказываются заведомо в худшем положении, чем граждане, проживающие в центральных регионах России, поскольку из-за разницы в ценах могут приобрести на ежемесячную денежную выплату меньший объем благ и услуг, ранее предоставляемых в натуральном виде», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, недавно телеведущая, озвучивая размер проиндексированной ЕДВ и стоимости входящего в ее состав НСУ (набора социальных услуг), не смогла сдержать смех.