Как ПФР будет выдавать сведения работникам, отказавшимся от ведения бумажных трудовых книжек

Пенсионный фонд опубликовал административный регламент предоставления госуслуги по выдаче сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете (постановление Правления ПФР от 21 января 2020 г. № 46па).

Речь идет о выдаче формы СТД-ПФР. Этот документ будет выдаваться Пенсионным фондом людям, отказавшимся от ведения бумажных трудовых книжек, для подтверждения стажа работы. По сути это распечатка электронной трудовой книжки (или предоставление её в виде файла).

Для предоставления госуслуги гражданин должен заполнить форму соответствующего запроса, указав в ней свои Ф. И. О., дату рождения и страховой номер (СНИЛС). При личном обращении потребуется показать и документ удостоверяющий личность заявителя (а также документы, удостоверяющие полномочия и личность законного представителя при его наличии). Также можно приложить документ, подтверждающий регистрацию в системе персучета. Однако его отсутствие не может служить основанием для отказа в предоставлении госуслуги.

Форма запроса приведена в приложении к постановлению.

Отправить запрос можно непосредственно в Пенсионный фонд, в МФЦ или через портал Госуслуги.