Чем плох новый сервис ФНС для подбора налогового режима

Инспекция запустила сервис «Выбор подходящего режима налогообложения».

И вроде бы хочется сказать спасибо, но…

– Во-первых, сервис не умеет сравнивать, какой режим налогообложения лучше конкретно для вас. Например, сервис не указывает, что для вас лучше — УСН «доходы» или УСН «доходы минус расходы»: в сервисе нет поля для введения информации о ваших расходах. Сервис просто показывает, какие режимы налогообложения для вас доступны, а уж какой конкретно лучше для вас — думайте сами. Ну и велика ли ценность такого сервиса?

– Во-вторых, чтобы правильно ввести информацию о себе, нужно уже кое-что знать. Например, есть ли у вас необходимости налоговый учет и есть ли у вас обязанность подавать декларацию. Здесь могут возникнуть вопросы у людей, которые только собрались регистрироваться как ИП или самозанятый. На этом моменте им придется лезть в интернет, чтобы узнать, есть ли у них необходимость вести учет и подавать декларацию. Это неудобно.

Получается, что сервис вроде бы и для людей сделан, но без особого понимания, кто именно будет этим сервисом пользоваться.