ФНС запустила калькулятор для подбора выгодного налогового режима

Нет. Во-первых это нарушение пожарной безопасности. Во-вторых на пепелище сорняки еще лучше расту...
Ну, тут же еще больше заморочек. ))Надо распознать что такое черная материя, потом научиться что ...
Можно ли все на своем участке облить бензином и сжечь?
Не поверите)))У меня ничего не написано, кроме instant issue)))
Нда... Вы корпоративную карту-то в глаза видели? ))
Если управляемый, тогда так:)))https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BF-%D0%B4%D0%B...
На ней написано, что это бизнес карта.
Дружок, подари его соседу
Если бы Кричевский знал в достаточной мере российское законодательство, он бы такого не писал...
и ещё, это безобразие с ненормированным раб днем в гос структурах надо пересматривать! У нас сча...
Те которые возникают сами по себе не очень интересны, нам то надо управляемый процесс, как Вы ска...
А с какого перепугу дебетовую карту, привязанную к р/с ИП кто-то стал считать "корпоративной"? На...
про пенсии самозанятых, опять статья ни о чём. Право, не стоило так стараться. Не все ж такие лен...
ничего нового автор статьи не сказала. это мы давно и без неё знаем.в отличии от некоторых наблюд...
Так если открывать, то это будет управляемый процесс, прыжок по расчетным координатам. Т.е. то, ч...
тоже самое касается и Самозанятых. Сначала, они всем поют, что ничего страшного, что в отдельные ...
Это не модно уже совсем. Сейчас принято договариваться с Серверной Кореей, использовать их рабски...
что за бред вообще снимать на личные расходы с корпоративных карт ? "Хороший" совет, дали недалек...
Да, ладно Вам придираться. Что там , что там искривление пространства-времени дает доселе соверше...
Просто вы всю картину сверху обозреть не умеете, аналогии исторические проводить. Культурный бага...
короче :)))))))))))))))))))))))) счас проржусьобъединяемся нас двое и вас двое и пишем футуристич...
Даже сосед косо смотрит...))) Как и я на него...)))Этнос такой!)))...
Аномальки? Ну да, только никто/ никогда не знает, куда они ведут. Лучше протыкать пространство WA...
Зачем насиловать марсианок? Это хрупкие создания из-за низкой гравитации на Марсе. Они не выдержа...
а кто нас, в принципе, в нашей стране уважает то?
у вас может и стоят, а в простой деревеньке не то, что устройств связи, инета нет ...
умом не понять, аршином не измерить....)))остается вопрос - уже просто ржать или все же дальше ве...
Без 2 миллионов изнасилованных марсианок и строительства межпланетканала силами заключенных такой...
Твою маман! Россия, Россия... (с) граф Шувалов х/ф "Сыщик Питербургской полиции"https://www.youtu...
Напишите Митяю про тюрьму для политических на радиоактивном астероиде, про рабские ошейники с авт...
―А фамилия Ваша как?―Я артист бoльших и малых академических театрoв! А фамилия мoя, фамилия моя с...
в другом своем фантастическом произведении я написала, что мы научимся рассчитывать "кротовые нор...
Удостоверение - документ подтверждающий статус его обладателя, а справка - всего лишь бумажка для...
Ичары что-то хотят систематизировать, чтобы представить свою деятельность в качестве научной дисц...
Подумала: о, здорово! Наверное будут рассылки делать типа: в нашем регионе, по такому-то виду дея...