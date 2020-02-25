Клерк.Ру

ФНС запустила калькулятор для подбора выгодного налогового режима

На сайте ФНС уже можно найти обещанный налоговиками информационный сервис «Выбор подходящего режима налогообложения».

Калькулятор помогает подобрать оптимальную систему налогообложения для компания, ИП и физлиц.

Для объективности выбора можно задать размер предполагаемого дохода и количество работников. В ответ система предложит подходящие налоговые режимы: упрощенка, патент, налог на профессиональный доход или общий режим. По каждому можно прочитать краткую справку и порядок.

Онлайн- калькулятор – одна из мер поддержки бизнеса, который остается без ЕНВД.

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