Такси до банка: новая схема мошенничества с картами и вкладами

Социальная инженерия вышла на новый уровень — мошенники стали использовать такси, чтобы убеждать клиентов переводить деньги на счета злоумышленников, рассказали «Известиям» представители крупнейших банков, информацию подтвердили в ЦБ.

Новая схема подразумевает, что жертву, у которой нет онлайн-банка, обманным путем вынуждают перевести деньги через банкомат и под видом новой услуги даже обеспечивают ей трансфер до АТМ. Новый вид мошенничества получил условное название «такси от банка».

О сути нового мошенничества рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев. По его словам, несколько человек обратились в кредитную организацию с жалобами: им звонили с номера, который начинался с «8 800», и сообщали, что с карты пытались списать несколько тысяч рублей. У потенциальных жертв не было интернет-банка, поэтому дальнейшие действия разворачивались по новому сценарию.

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«Клиенту предложили воспользоваться специальным трансфером до ближайшего банкомата, где можно осуществить операцию по переводу средств на якобы безопасный счет. В заботе о клиентах мошенники ушли дальше банков — это повысило доверие жертвы. Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевел средства на счет злоумышленника», — продолжил Алексей Голенищев.

Такой сценарий направлен в основном на людей преклонного возраста, которых легко обмануть. При этом клиентам не дают времени на раздумья.

Сбербанк, Абсолют банк и некоторые другие уже подтвердили, что встречались с такой схемой.

Подобные мошенничества не проходят без участия менеджеров банковских отделений, которые могут разглашать банковскую тайну о размере вклада знакомым злоумышленникам, говорят эксперты. И эта схема крайне опасна для клиентов банка, ведь они добровольно переводят свои деньги. Вернуть украденные таким способом деньги банк не сможет, а возможность компенсировать потери появляется только при обращении в правоохранительные органы.