Введут имущественный вычет по НДФЛ на покупку авто. Проект уже в Думе

В Госдуму внесен законопроект № 909826-7 с поправками в ст. 220 НК в части расширения перечня имущественных вычетов.
Авторы проекта, депутаты от «Справедливой России» предлагают внедрить вычет на покупку нового автомобиля.
Автомобиль должен быть российского производства.
Вычет предлагается делать в объеме 10% от фактических расходов, если они не превышают 1 млн. рублей, включая расходы на переоборудование машины для людей с инвалидностью. То есть максимальный размер вычета может быть не больше 100 тыс. рублей. Льготу предлагается предоставлять не чаще одного раза в пять лет.
«Финансовая нагрузка на наших граждан все время растёт. Растут цены, тарифы. Будучи реалистами, мы предлагаем пока небольшое послабление. Региональные и местные бюджеты потеряют незначительно, но поддержка для не самых богатых наших сограждан будет вполне ощутимой. Поддержку почувствует и российский автопром. В условиях жесткой конкуренции на авторынке даже небольшие финансовые преимущества способны дать существенный эффект. А что может быть важнее для государства, чем заботиться о гражданах и об отечественной экономике?!» — прокомментировал законодательную инициативу Сергей Миронов.
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