Налоговый вычет будут давать при покупке автомобиля?

После приобретения автомобиля для личных и семейных нужд граждане должны получать налоговый вычет по аналогии с имущественным вычетом при приобретении недвижимости, считает ряд депутатов, пишет «РГ».

Они подготовили законопроект, предлагающий внести изменения в 220 ст. Налогового кодекса РФ. Как говорится в проекте, размер вычета не будет превышать 10% или 100 тыс. рублей. Соответственно, стоимость приобретаемого автомобиля не может быть больше 1 млн рублей.

Вычет будет предоставляться только при покупке отечественных авто. Предлагаемые меры позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили и будут способствовать дальнейшему развитию рынка легковых автомобилей российского производства в стране, отмечается в пояснительной записке.

Также принятие законопроекта позволит сохранить часть вложенных в покупку автомобиля средств населения.

Правило заработает, если проект поддрежат на всех уровнях. Но будем учитывать, что авторы проекта – депутаты от партии «Справедливая России», чьи проекты часто заворачивают.