Какое имущество считается недвижимым

Минэкономразвития в письме от 12.02.2020 № Д23и-4183 дало рекомендациями по вопросу разграничения движимого и недвижимого имущества в целях определения объектов налогообложения по налогу на имущество организаций.

Сейчас в Градостроительном кодексе существует некоторая неопределенность, которая не позволяет достоверно отделить «настоящие» объекты капитального строительства от «ложных», которые являются улучшением земельного участка (гражданское законодательство также использует для обозначения этого правового явления понятие «составная часть»), из-за отсутствия ясности в вопросе, что является улучшением.

Под объектами капстроительства нужно понимать те здания и сооружения, которые строятся на основании разрешений на строительство (уведомлений о начале строительства).

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Что касается соотношения между понятием «объект капстроительства» и «недвижимая вещь», то следует отметить отсутствие полного соответствия.

Во-первых, указанные понятия разные по своему объему: недвижимой вещью является не только постройка, но и земельный участок, и образованные из постройки помещения, и машино-места.

Во-вторых, указанные понятия применяются для разных целей. Используемое в градостроительном законодательстве понятие «объект капстроительства» применяется прежде всего для описания общественных отношений в ходе строительства здания или сооружения, его ремонта, реконструкции.

В то же время гражданское законодательство употребляет понятия «недвижимая вещь», «недвижимость», «недвижимое имущество» для определения зданий и сооружений как вещей, по поводу которых возникают права и обязанности участников гражданского оборота.

При этом представляется возможным отождествить оба понятия, когда они применяются к уже построенному зданию (сооружению). Другими словами, вероятность признания капитального объекта после завершения его строительства объектом недвижимости (или образования из него объекта недвижимости) весьма высока, в то время как некапитальная постройка, как правило, не становится недвижимостью.

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Для признания объекта недвижимостью нужны такие же условия, что и для признания здания (сооружения) объектом капстроительства: наличие разрешения (уведомления) о строительстве и наличие самостоятельной хозяйственной ценности, т.е. возможности быть отдельным предметом в гражданском обороте.

Таким образом, строения и сооружения, построенные и введенные в эксплуатацию, относятся к объектам капстроительства и с большой степенью вероятности — к объектам недвижимости.

Некапитальная постройка, то есть сооружение, которое не имеет прочной связи с землей и конструктивные характеристики которого позволяют осуществить его перемещение или демонтаж, последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения его основных характеристик (в том числе киоски, навесы и другие подобные строения, сооружения) можно отнести, с точки зрения гражданского права, к отделимым улучшениям.

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Что касается улучшений земельного участка, которые ГрК РФ не признает ни объектами капстроительства, ни объектами некапитального строительства, то гражданское право их с большей вероятностью считает неотделимыми улучшениями (составными частями) земельного участка.

Учитывая изложенное, в случае если объекты построены и введены в эксплуатацию с получением разрешительной документации, т.е. как объекты капстроительства, то такие объекты с большей степенью вероятности относятся к объектам недвижимости.

В документе также сообщается, что разработаны законопроекты, направленные на совершенствование сложившегося гражданского оборота недвижимости.

Вышеназванное письмо МЭР доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-21/2584@ от 14.02.2020.