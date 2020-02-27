ФНС заблокировала счет российского офиса Google. А через час разблокировала

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счету ООО «Гугл», российского подразделения Google, в Ситибанке. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на решение службы.

В российском офисе Google причины блокировки счета назвали «техническим моментом», передает «Интерфакс».

«Коммерсант» пишет, что у Федеральной службы судебных приставов есть два исполнительных производства в отношении ООО «Гугл». Их общая сумма — 4,1 тысячи рублей. Речь идет о выплате присужденной судом госпошлины, поясняет газета.

Примерно через час ФНС России разблокировала счет ООО «Гугл». Соответствующая информация размещена в базе ФНС «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов различных организаций.

«Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют», - указано в базе данных налоговой службы.