Сегодня ВТБ отменил комиссии из-за сбоя

ВТБ уведомляет, что 28 февраля все пользователи ВТБ Онлайн смогут проводить операции в мобильном банке бесплатно — комиссии за все платежи и переводы отменяются.

Такое решение банк принял после масштабного сбоя накануне, не хочется подрывать доверие 8 млн клиентов. ВТБ подчеркивает: он такой щедрый – первый из крупных игроков банковского рынка в России.

Как мы поняли из сообщения ВТБ, комиссию он сегодня снимать будет, но вернет деньги в марте и отдельно уведомит о возврате клиентов.

Вчерашний сбой в работе был вызван масштабной перестройкой IT-инфрастурктуры банка, цель которой – создание наиболее безопасных и удобных для клиентов сервисов.