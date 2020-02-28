Клерк.Ру

Тинькофф прокомментировал судебные разбирательства в США

Олег Тиньков участвует в судебном слушании в качестве частного лица, данная ситуация не влияет на операционную деятельность компаний входящих в Группу Тинькофф (включая Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование). Эту информацию «Клерку» подтвердили в пресс-службе TCS Group.

«Мы самостоятельно сообщили информацию об участии Олега Тинькова в судебных слушаниях, инициированных IRS, для прозрачного соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве. При этом Олег Тиньков не является гражданином США с 2013 года».

Ранее стало известно, что в феврале Лондонский суд начал слушанья по делу Тинькова с инициативы налогового ведомства США.

На фоне новости о слушаниях котировки TCS Group Holding рухнули на Московской бирже более чем на 8%. По данным на 12:15 мск, бумаги подешевели на 8,18% и стоят около 1424 рублей за штуку.

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