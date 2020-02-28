Тинькофф прокомментировал судебные разбирательства в США

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MaxC 2 МитяйВообще-то футурологи (фантасты, если хотите) многое уже продумали, по поводу будущего устр... Почему деньги лучше хранить в долларах

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MaxC Грех было не воспользоваться косяком старичков Андропова и Устинова... Почему деньги лучше хранить в долларах

MaxC Убивали, убивают и будут убивать. Вы в этом сомневаетесь?Убивать при помощи прогрессирующей техни... Почему деньги лучше хранить в долларах

Над.К Ты предлагаешь не считать для прогрессивного налога доходы от разных налоговых агентов? Это как-т... ФНС объяснила, почему прогрессивная ставка НДФЛ невыгодна государству

Buh Lo и еще 100500 бумаг... пояснения как образовалась прибыль, а если не успели выплатить в 60-ти дне... Зачем налоговая требует документы по дивидендам

Старый ворчун "масса людей в стране работает по совместительству" - и что? система стандартных вычетов у одного... ФНС объяснила, почему прогрессивная ставка НДФЛ невыгодна государству

Мадама Да, и при гашении рассрочки тоже надо бить чеки на гашение кредита. Маразм крепчает. Если это был... При отгрузке товаров без оплаты надо пробить чек ККТ

Над.К Ну вообще-то вчера все платежи и начисления там были. А сегодня ничего этого нет.... На сайте ФНС заработал новый личный кабинет индивидуальных предпринимателей

Saria А это как понимать? при осуществлении безналичных расчетов, не подпадающих под действие по... При отгрузке товаров без оплаты надо пробить чек ККТ

mityai Ну, давайте попробуем:п. 1 - для начала, я бы с вами не согласился, что сейчас технократическая ц... Почему деньги лучше хранить в долларах

MaxC Еще пример - гордились, гордились, что видят на локаторах ЗРК и истребителей-перехватчиков малоза... Почему деньги лучше хранить в долларах

Мадама Смысла им нет шерстить, сейчас банки так не любят выплачивать дивиденды, что прежде чем оформить ... Зачем налоговая требует документы по дивидендам

MaxC Вы как-то странно извратили мои слова - я наоборот с вами согласился (ц)Тогда извините!))) А где ... Почему деньги лучше хранить в долларах

VikaV2193 Плазма - это очень интересно, да. Есть мнение, что это живой объект. )... Почему деньги лучше хранить в долларах

Над.К Всё как всегда - что-то пошло не так. И уже сегодня днем в новом ЛК проблема и ничего толком не п... На сайте ФНС заработал новый личный кабинет индивидуальных предпринимателей

Над.К Чем лучше-то? Формировать платежку на уплату на сайте ФНС как раз надежнее. Оттуда же в банк на о... На сайте ФНС заработал новый личный кабинет индивидуальных предпринимателей

MaxC А теперь современная конкретика: Есть одна вещь в осуществлении пилотируемых космических полетов,... Почему деньги лучше хранить в долларах

Над.К Не совсем. Поскольку масса людей в стране работает по совместительству. Или имеет другие доходы, ... ФНС объяснила, почему прогрессивная ставка НДФЛ невыгодна государству

mityai Спешу вас уверить, мне такие вещи пояснять не надо. Почему деньги лучше хранить в долларах

VikaV2193 У Вас есть яблоко и у меня есть яблоко, если мы ими обменяется, то у каждого будет одно яблоко. У... Почему деньги лучше хранить в долларах

OksanaO Какие еще "личные визиты"?? Вы пробовали хотябы дозвониться до налоговой? У меня 31ая. Там уже тр... Общение с налоговиками будет только онлайн. Никаких личных визитов?