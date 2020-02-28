ГИБДД за год впервые оштрафовала водителей на 100 млрд рублей

Сотрудники ГИБДД в 2019 году вынесли 142,1 миллиона постановлений о нарушении правил дорожного движения. Сумма штрафных санкций превысила 106,5 миллиарда рублей, что на 8,6% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД.

Львиная доля постановлений (122,1 миллиона) вынесена из-за нарушений, зафиксированных камерами видеонаблюдения. Чаще всего водителей наказывали за превышение скоростного лимита (101,8 миллиона постановлений), несоблюдение требований знаков или разметки (12 миллионов) и проезд на красный свет (5,1 миллиона).

Число дел, возбужденных за воздение в нетрезвом виде снизилось на 11%, — до 308,1 тысячи. Из них до суда дошли только 260 тысяч дел.