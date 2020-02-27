Грабительские штрафы для автомобилистов отменяются

Предложенные в проекте нового КоАП огромные штрафы за нарушение правил дорожного движения пересмотрят. Общество возмущалось, чиновники решили пойти на встречу. Об этом сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак, пишет РИА «Новости».

Предложения по блоку, в котором говорится о нарушениях ПДД, готовило МВД. В ведомстве стремились добиться снижения смертности на дорогах за счет радикального увеличения штрафов. Однако, как подчеркнул Новак, главная цель нового КоАП не фискальная. Задача по улучшению безопасности дорожного движения требует комплексного подхода, а это значит, что нужно в первую очередь развивать инфраструктуру, утверждать новые требования к автоматическим средствам видеофиксации и так далее.

Ранее и Мишустин критиковал предложенные в проекте нового КоАП санкции. Он назвал непосильными предлагаемые штрафы для водителей. Срок внесения законопроекта в правительство предложено перенести с марта на май 2020 года, а в Госдуму – с апреля на июнь.

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Новая редакция КоАП предусматривает, в частности, значительное повышение штрафов за нарушение скоростного режима. Авторы предложили штрафовать водителей за превышение разрешенной скорости с 20 до 40 км/ч не на 500 рублей, а на 3 тыс. рублей. Если водитель превысил скорость на 40–60 км/ч, ему придется заплатить 4 тыс. рублей вместо 1–1,5 тыс. рублей, предусмотренных действующей редакцией КоАП. Если нарушитель ехал еще быстрее, ему будет грозить штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. При этом повторное нарушение с превышением разрешенной скорости хотя бы на 40 км/ч будет караться лишением права управлять автомобилем на целый год.

Кроме того, в два раза было предложено увеличить штраф за излишне плотную тонировку: с нынешних 500 рублей до 1 тыс., а за повторное нарушение — уже 3 тыс. рублей. Предполагалось также ужесточение ответственности за езду без прав — были прописаны штрафы вплоть до 30 тыс. рублей, а также обязательные работы или арест.