Как будут считать доход семьи для назначения детских пособий

С 2020 года изменились правила выплаты пособия за первого и второго ребенка.

В том числе изменены критерии нуждаемости. Теперь на пособие могут претендовать семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи.

Напомним, ранее критерием нуждаемости были 1,5 ПМ.

На как будет считаться доход? На этот счет Минтруд дал разъяснение и направил его в регионы, чтобы не было разночтений и необоснованных отказов, передает РИА Новости.

Суть разъяснений следующая:

Ежемесячные детские выплаты, которые семья получала в течение предшествующего года, не учитываются в ее доходе при обращении за назначением этих выплат на следующий год.

В документе Минтруда также отмечается, что при возникновении вопросов и жалоб граждане могут оперативно отправить обращение в общественную приемную министерства.

Напомним, это не единственный спорный вопрос, который касается подсчета доходов.

Ранее мы писали о проблеме, с которой сталкиваются ИП. Соцзащита считает доходом их выручку и отказывается учитывать расходы.

Добавим, расчет среднедушевого дохода семьи производится органом соцзащиты населения в порядке, установленном статьей 4 Федерального закона № 418-ФЗ. Эта норма прописана в п.21 Порядка выплат, утвержденного Приказом Минтруда № 889н от 29.12.2017.

Нюансов учета доходов ИП на разных режимах налогообложения ни закон, ни приказ Минтруда не содержат.