Соцзащита считает ИП богатым и отказывает ему в пособии Путина

Индивидуальный предприниматель хотел оформить детское пособие, именуемое в народе путинским, но получил отказ. Своей проблемой он поделился на нашем форуме.

Поясним, согласно Федеральному закону 218-ФЗ от 28.12.2017 нуждающиеся семьи имеют право на ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. С 2020 года выплату будут осуществлять до 3 лет (сейчас до 1,5). Критерий нуждаемости — 2 прожиточных минимума на человека. Размер выплат — 1 прожиточный минимум ребенка.

У читателя нашего форума проблема заключается в критерии нуждаемости. Мужчина подсчитал доход своей семьи (муж-ИП, жена в декрете и маленький ребенок). Он оказался ниже 2 ПМ на человека. Предприниматель обратился в Управление Соцзащиты населения, но получил отказ.

Дело в том, что данный ИП применяет УСН с объектом «доходы минус расходы». Считая свой доход, он из выручки вычел сумму расходов. А вот в Соцзащите, куда он предъявил свою книгу учета, принимать во внимание его расходы не стали. Они учли только его доход и сделали вывод, что семья и так небедная и в государственных выплатах на ребенка не нуждается.

Однако этот доход существует только на бумаге. В объективной реальности его нет. ИП фактически приносит в семью только разницу между доходами и расходами, отраженными в декларации.

Супруга в декрете, я ИП на УСН15%, посчитали все «доходы», проходим. Но, Соцзащита Красногорского района Московской области, на основе рассмотрения КУДиР не принимает в учет мои расходы, а рассматривает только доходы от деятельности. Соответственно, из за суммы именно доходов, мы не проходим. А по факту деятельности, прибыль минимальная и с учетом всех выплат супруги, проходим. Получается из за спец.режима я приобретаю одно, но теряю другое? Как законодательно разобраться в данной ситуации, Соцзащита руководствуется НК, при определении термина, «доходы»? — Shurik33

Отметим, расчет среднедушевого дохода семьи производится органом соцзащиты населения в порядке, установленном статьей 4 Федерального закона № 418-ФЗ. Эта норма прописана в п.21 Порядка выплат, утвержденного Приказом Минтруда № 889н от 29.12.2017.

Пункт 5 статьи 4 вышеназванного закона 418-ФЗ гласит:

Суммы доходов, полученных от исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов от предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

То есть нюансов учета доходов ИП на разных режимах налогообложения ни закон, ни приказ Минтруда не содержат.

Участники обсуждения отмечают, что ситуация чем-то напоминает историю с начислением 1-процентных взносов ИП на УСН, когда ФНС упрямо не хочет учитывать расходы, но проигрывает в судах.

Клерки советуют бизнесмену обжаловать решение Соцзащиты.

Обсуждение происходит в теме форума «ИП на УСН15%, отказ в пособии на первого ребенка».

О том, что еще беспокоит граждан в вопросах выплат за детей, мы ранее рассказывали в материалах «Новые пособия на детей до 3 лет: чем недовольны родители» и «Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите».