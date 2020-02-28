Сотрудница с ребенком имеет право работать по выбранному ей самой графику

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет.

Согласно ст. 93 ТК режим рабочего времени и времени отдыха, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства у данного работодателя.

Об этом напоминает Роструд, отвечая на вопросы работников на портале «Онлайнинспекция.рф».

Так, одна женщина пожаловалась, что перешла на короткий день, так как у нее двое детей. Но спустя полгода работодатель выдал ей уведомление о переводе на график «с 10-00 до 19-00», а при несогласии пригрозил увольнением в соответствии с п.7 ст. 77 ТК.

Это незаконно, пояснили в Роструде. Установление режима неполного рабочего времени является неотъемлемым правом работника, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, даже в случае изменения организационных или технологических условий труда в организации, пояснили трудинспекторы.

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Другая женщина, имеющая 3-летнего ребенка также поинтересовалась у Роструда — может ли она перейти на неполный день и какова должна быть его продолжительность. Может ли такая сотрудница выбрать график «3 дня в неделю по 1 часу в день»?

Да, может, ответил Роструд. И отказать в такой просьбе работодатель не вправе.

Он обязан осуществить перевод на работу в режиме неполного рабочего времени на основании соответствующего письменного заявления.

При этом нормами действующего законодательства не установлено минимальное количество часов, которое можно установить для работы в режиме неполного рабочего времени для женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет.