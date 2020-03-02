Сколько часов можно спать на работе

На портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» поступил вопрос относительно графика работы в части перерывов.

Работнику устанавливается график работы с 20 часов до 8 часов утра. Организация хочет установить ему перерыв на сон и отдых с 02 часов до 06 часов. Таким образом, у ночной смены график работы будет 12 часов с перерывом на обед и сон 4 часа.

Правомерно ли это?

Роструд ответил, что согласно нормам ТК максимальная продолжительность перерыва для отдыха и питания — 2 часа. Причем такой перерыв в рабочее время не включается.

Напомним, на сайте РОИ опубликована инициатива, призывающая обязать работодателей оплачивать время обеденного перерыва. Автор предложения утверждает, то обед навязан работникам. Из-за этого лишнего часа, который к тому же не оплачивается, люди приходят домой поздно и у них не остается времени для домашних дел.

За предложение проголосовали около 1000 человек и 150 человек высказались против.