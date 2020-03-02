Использовать учебный отпуск частями нельзя

Сотрудник принес справку-вызов на учебный отпуск в связи со сдачей госэкзаменов. Полностью брать учебный отпуск он не хочет. Просит предоставить учебный отпуск только на дни сдачи экзаменов.

Однако по мнению Роструда, провернуть такое невозможно.

Предоставление учебного отпуска меньшей продолжительности, чем та, которая указана в справке-вызове, даже при условии, что об этом просит работник, будет не в полной мере соответствовать требованиям действующего законодательства.

Отпуска, предоставляемые в связи с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального образования без отрыва от работы, имеют строго целевое назначение и должны быть использованы только в установленные сроки.

Такое разъяснение дано на портале «Онлайнинспекция.рф».

Таким образом ТК стоит на страже интересов работника даже в случае, когда столь чрезмерная трудовая защита противоречит интересам самого работника.

Вот такая вот медвежья услуга...