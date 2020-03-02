Как в бумажную трудовую правильно внести запись о переходе на электронный вариант

В случае выбора работником предоставления ему сведений о трудовой деятельности (электронной трудовой книжки) работодатель выдает ему бумажную трудовую книжку в день подачи заявления работником.

Информация о поданном работником заявлении включается в форму СЗВ-ТД.

Документом, подтверждающим выдачу трудовой книжки на руки, является заявление работника.

При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 НК.

В трудовой книжке записи осуществляются в следующем порядке.

1. В графе 1 ставится порядковый номер вносимой записи. 2. В графе 2 указывается дата выдачи трудовой книжки на руки. 3. В графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки делается запись «Подано письменное заявление (фамилия, имя, отчество) о предоставлении ему (ей) работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 2 Федерального закона от 16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ)». 4. В графе 4 проставляется дата подачи заявления с указанием числа, месяца, года.

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Кроме того, в графе 13 «Расписка работника в получении трудовой книжки» книги учета движения трудовых книжек делается запись «Выдана на руки на основании письменного заявления (фамилия, имя, отчество) о предоставлении ему (ей) работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 2 Федерального закона N 439-ФЗ)», а также работник расписывается в получении трудовой книжки.

Такие разъяснения дает Минтруд в письме № 14-2/В-150 от 12.02.2020.

В документе также отмечается, что заявление о выбранном способе подается работником только после выдачи работодателем уведомления.

Напомним, работодатель обязан уведомить по 30 июня 2020 включительно каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности.