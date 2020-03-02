По какой ставке облагается налогом земля сельскохозяйственного назначения

Какую налоговую ставку по земельному налогу надо применять в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства?

Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № БС-4-21/3081@ от 21.02.2020, сославшись, в том числе на письмо Минфина от 16.07.2014 № 03-05-04-02/34879.

Письмо содержит следующие разъяснения.

Налоговые ставки не могут превышать, в частности, 0,3 % в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства.

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Для применения ставки 0,3 %, необходимо соблюдение одновременно двух условий:

отнесение земельного участка к определенной категории земель или виду разрешенного использования (к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах);

использование этого земельного участка для сельскохозяйственного производства.

В случае если земельный участок признан уполномоченным органом не используемым для сельхозпроизводства, налогообложение в отношении всего этого участка производится по налоговой ставке, установленной местной властью, в размере, не превышающем 1,5 %, начиная с налогового периода, в котором вынесено решение о выявленном нарушении, до начала налогового периода, в котором нарушение устранено.

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В документе также затронут вопрос налогообложения сельхозучастков, переданных в аренду организации, использующей эту землю для сельхозпроизводства.

Отмечается, что при надлежащем землепользовании арендатора, организация-налогоплательщик (арендодатель) имеет право на применение пониженной налоговой ставки в отношении земельного участка — предмета аренды.