Люди пока не знают, хорошо это или плохо – дополнительная замена паспорта в 65 лет

Недавно прозвучало предложение ввести новый возраст получения паспорта с бессрочным действием.

С таким предложением в МВД обратился депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров.

Дело в том, что внешность человека в 45 лет и, например, в 65, значительно отличается — возрастные изменения могут сделать гражданина непохожим на его фотографию в паспорте двадцатилетней давности.

Возрастной порог очередного паспорта предлагают поднять до 60–65 лет.

Мы провели опрос, в ходе которого выяснили, что думают об этой неожиданной идее граждане.

Как показали итоги опроса, большинство клерков (40 %) пока не определились со своим отношением к этому предложению. Ведь с одной стороны, предложение здравое, с другой стороны — все это сопряжено с лишними хлопотами.

Примерно столько же наших читателей (39 %) отрицательно отзываются об этом проекте. При голосовании они выбрали вариант ответа «Нет. Последний паспорт в 45 лет — это нормально. Руки прочь от пенсионеров! Оставьте в покое пожилых людей».

В поддержку такого предложения высказался 21 % респондентов. По их мнению, вполне логично менять паспорт примерно раз в 20 лет, потому что внешность человека за эти годы сильно меняется.

Таким образом, если сомневающиеся примкнут к противникам идеи, то ее сторонники окажутся в меньшинстве.

Если же голоса сомневающихся присоединить к числу сторонников этого предложения, то получится, что большинство граждан данную идею поддерживают.