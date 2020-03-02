Вычет на покупку авто: что вы об этом думаете

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VikaV2193 Поясните, пожалуйста, как связаны между собой "корона на голове" и вопрос доверия работнику? Я во... «Ночной бухгалтер». Бухгалтеров начали проверять на полиграфе

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ДмитрийW Общую ставку НДФЛ и страховых взносов необходимо сделать прогрессивной, с началом в 10% до сумм в... ФНС – за снижение страховых взносов до 20-22%

ДмитрийW потому что маховик "стройка - деньги" это единственное что пока крутится в РФ, и лучше всего крут... Квартиры у моря будут давать в ипотеку всего под 2,7%

ДмитрийW ну и парковка это тоже объект недвижимости, но не капитальное строение (если нет фундамента, а пр... Какое имущество считается недвижимым

ДмитрийW а завершённое строительство или только начало стройки - значения не имеет. Значение имеет фундаме... Какое имущество считается недвижимым

ДмитрийW "Капиталь" - основание, фундамент. Соответсвенно если есть фундамент - это недвижимость, "капитал... Какое имущество считается недвижимым

MaxC Не знаю...ИМХО - ЧСД и гордость - неотъемлемые признаки личности. Я бы не хотел, чтобы в моем окр... «Ночной бухгалтер». Бухгалтеров начали проверять на полиграфе

РюмкаБезысходности Что бы люди сами платили все взносы и налоги это очень хорошо, прогрессивно, и так и должно быть ... Логин, пароль и селфи: как стать самозанятым в 3 клика

РюмкаБезысходности Вообще проверка на полиграфе полная туфта. Человек слишком сложно утроенный зверОк, что бы измери... «Ночной бухгалтер». Бухгалтеров начали проверять на полиграфе

Natali Kr Я согласна с автором - надо чтобы люди сами платили и НДФЛ и взносы во все фонды. Получали всю з... Логин, пароль и селфи: как стать самозанятым в 3 клика

ДмитрийW ну это когда государство спихивает свои обязанности на тех, кто крайний - на мужа или на предприя... Сотрудница с ребенком имеет право работать по выбранному ей самой графику

sheff52 Опоздали... Письмо уже отменили:<Письмо> ФНС России от 25.02.2020 N БС-4-21/3137@ "Об отзыв... Какое имущество считается недвижимым

ДмитрийW врядли, не для того Правительство РФ последовательно уничтожал экономику РФ чтобы вдруг перестать... Мишустин заявил, что снижение НДФЛ и взносов реально обдумывают

Natali Kr У меня чисто исследовательский интерес - зачем может быть нужен график 3 часа в неделю? Это 7,5 ... Сотрудница с ребенком имеет право работать по выбранному ей самой графику

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