Клерк.Ру

Вычет на покупку авто: что вы об этом думаете

На минувшей неделе в Госдуму внесли законопроект, который вводит имущественный налоговый вычет по НДФЛ на покупку автомобиля. Автомобиль должен быть российского производства. Получать вычет, по задумке авторов проекта, можно будет один раз в 5 лет.

Мы решили выяснить, поддерживают ли россияне такую идею. Приглашаем вас принять участие в опросе.

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