Вычет на покупку авто: что вы об этом думаете

Путин еще в 2002 году им говорил (правда про оффшоры), " ... замучаетесь пыль глотать, бегая по с...
там нищета одна - все трудоспособные ломанулись в Мск или за границу рая Путина. В Москве только ...
Давно пора ввести налог на домашних животных. И ввести удостоверения на право владения собакой. Т...
Не фурычит шарманка. Даже войти не дает
Остался не прояснённым вопрос о дальности расположения сервисов. Например из Ростова-на-Дону надо...
И нас, адекватных мам, по этой причине берут на работу с опаской.... Даже у меня в офисе есть так...
Поясните, пожалуйста, как связаны между собой "корона на голове" и вопрос доверия работнику? Я во...
"Практически все субъекты страны включились в программу. В ней могут участвовать сельские террито...
Лучше перейти на пластиковый мультипасс с чипом. А то каждый проверяющий хочет проверить твой пас...
Ну, я лично много раз обнаруживал, что завышенное чувство собственной важности это всегда минус. ...
Офигеть и что будет с банком?
Общую ставку НДФЛ и страховых взносов необходимо сделать прогрессивной, с началом в 10% до сумм в...
потому что маховик "стройка - деньги" это единственное что пока крутится в РФ, и лучше всего крут...
Интересно, когда гарантии государства, начнут предоставляться самим государством? Почему все эти ...
ну и парковка это тоже объект недвижимости, но не капитальное строение (если нет фундамента, а пр...
Это, конечно, здОрово. Но, мне кажется, льготную ипотеку разумнее было бы давать при заселении н...
а завершённое строительство или только начало стройки - значения не имеет. Значение имеет фундаме...
Ну, так там надутые щеки и распальцовка не действует, дела не закрываются по звонку прикормленным...
"Капиталь" - основание, фундамент. Соответсвенно если есть фундамент - это недвижимость, "капитал...
Не знаю...ИМХО - ЧСД и гордость - неотъемлемые признаки личности. Я бы не хотел, чтобы в моем окр...
Что бы люди сами платили все взносы и налоги это очень хорошо, прогрессивно, и так и должно быть ...
А мне интересно, что можно успеть сделать за 1 час в день. ...
Вообще проверка на полиграфе полная туфта. Человек слишком сложно утроенный зверОк, что бы измери...
Я согласна с автором - надо чтобы люди сами платили и НДФЛ и взносы во все фонды. Получали всю з...
Здесь всесильные личности, а там на электронные браслеты согласны....
ну это когда государство спихивает свои обязанности на тех, кто крайний - на мужа или на предприя...
Опоздали... Письмо уже отменили:<Письмо> ФНС России от 25.02.2020 N БС-4-21/3137@ "Об отзыв...
скорее у Мишустина в кабинете очередную церковь построят :)...
врядли, не для того Правительство РФ последовательно уничтожал экономику РФ чтобы вдруг перестать...
У меня чисто исследовательский интерес - зачем может быть нужен график 3 часа в неделю? Это 7,5 ...
Коллеги, такой вопрос. 2-ндфл за работников можно отправить через этот сервис? Инструкцию к пилот...
А можно узнать название этого прекрасного города, в котором много разработчиков и мало мест? Прям...
В любом деле мало знаний, нужна ещё волосатая лапа, ч то бы тебя воткнули на доходное место. Разр...
Слишком много населения пытается заниматься бизнесом. Пора заняться политикой...
комиссия - миленько, конечно. но мы чуть мозгом не поехали, пока Москва проснулась и хоть что-то ...
Если компания уверена, что погасила долг до подачи заявления и имела на руках документальное подт...