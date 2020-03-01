Тиньков внес крупный залог и отдал паспорт по делу о налоговых претензиях

Олег Тиньков выплатил залог в размере £20 млн почти 2 млрд рублей), чтобы находиться на свободе во время рассмотрения в суде Лондона дела о налоговых претензиях со стороны США. Об этом сообщила в воскресенье британская газета Sunday Express.

Дело бизнесмена, который до 2013 года был гражданином США, рассматривалось в минувший четверг лондонским Вестминстерским окружным судом. Помимо залога бизнесмен согласился носить электронный браслет, и с 19:00 до 07:00 находиться в своей квартире в Лондоне. Тиньков не может выезжать за пределы лондонской кольцевой автодороги М25, он сдал свои паспорта в полицию, где должен отмечаться три раза в неделю, пишет Sunday Express.

Как ранее информировала TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») на Лондонской фондовой бирже, налоговая служба США инициировала в Лондоне судебные слушания в отношении бизнесмена. Слушания начались в британской столице в феврале и продлятся до апреля. Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий.

Бизнесмен участвует в слушаниях в качестве частного лица, ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы «Тинькофф». Другие подробности не раскрываются. В TCS Group также подчеркнули, что Тиньков уверен в урегулировании дела в кратчайшие сроки.